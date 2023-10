The Lamplighters League: Für Paradox eine wirtschaftliche Enttäuschung

Die Veröffentlichung von The Lamplighters League lief laut dem Publisher nicht so erfolgreich, wie man von dem Spiel erwartete. Für Paradox Interactive entwickelte das Studio Harebrained Schemes das Strategiespiel, welches bereits mit der Shadowrun-Trilogie und BattleTech ordentlich Erfahrungen sammeln konnte.

Nach den Wertungen zeigt sich das Unternehmen jetzt enttäuscht, da diese nicht den Vorstellungen und Erwartungen an das Spiel gerecht werden.

Derzeit wird The Lamplighters League mit nur 68 Punkten für die Xbox Version auf Metacritic bewertet.

Der Paradox Interactive CEO Fredrik Wester sagte dazu: „The Lamplighters League ist ein unterhaltsames Spiel mit vielen Stärken. Auch, wenn wir positive Spielerzahlen bei den Abo-Diensten sehen, war die kommerzielle Resonanz zu schwach, was ehrlich gesagt eine große Enttäuschung ist.“

„Spielprojekte sind von Natur aus immer riskant, aber am Ende des Tages haben wir nicht auf dem Niveau gespielt, was wir erreichen sollten. Es ist schmerzhaft, aber es treibt uns noch mehr an, die Ärmel hochzukrempeln und es besser zu machen.“