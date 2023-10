Lords of the Fallen 2023: Um diese Uhrzeit könnt ihr auf Xbox spielen

Autor:, in / Lords of the Fallen 2023

Wir verraten euch, wann ihr eure digitale Version von Lords of the Fallen auf Xbox starten könnt.

Am morgigen Freitag, dem 13. Oktober, erscheint Lords of the Fallen für Xbox Series X|S. Vorbesteller können es kaum erwarten, ihre Waffe zu zücken und sich in das Action-Rollenspiel voller Bosse zu stürzen.

Wann Vorbesteller auf Konsole und PC starten sollten, das hat CI Games jetzt verraten.

Spieler auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 können der unten eingefügten Grafik um Mitternacht starten, während Spieler auf PC bis 16:00 Uhr warten müssen.

Lord of the Fallen könnt ihr auch weiterhin in zwei Editionen vorbestellen: