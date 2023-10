Minecraft: Community sauer, Petition gegen Mob Vote gestartet

Kaum war der diesjährige Mob Vote angekündigt, riefen Minecraft-Fans eine Petition ins Leben, mit der sie ihren Unmut ins Netz trugen. Innerhalb von etwa fünf Tagen kamen bislang knapp 400.000 Unterschriften zusammen, was zeigt, dass das Thema, dem sie sich in ihrer Petition widmen, innerhalb der Community durchaus Zündstoff birgt.

Während des Mob Votes können Spieler jedes Jahr für eine neue Kreatur abstimmen, die den Sprung ins Spiel schaffen wird. Das Problem dabei: Wie aus der Petition hervorgeht, stünden dieses Jahr drei gleichermaßen großartige Optionen zur Wahl, was bedeutet, dass gute Ideen verworfen würden, weil am Ende nur eine Kreatur per Update dem Spiel hinzugefügt wird.

Im Zuge dessen weist man auch daraufhin, wie problematisch der Umgang mit neuen Inhalten sei und, dass die Abstimmungen zu Spannungen und Zerwürfnissen in der Community sorgen. Minecraft sei einst aufgrund seiner regelmäßigen Updates und der Unmengen an Content beliebt geworden, doch obwohl Minecraft inzwischen nicht nur das am meisten verkaufte Spiel in der Geschichte sei, sondern noch dazu finanziell Microsoft im Rücken habe, würde jedes Jahr nur wenig neuer Content ausgeliefert werden, kritisiert die Petition weiterhin.

Dieses Jahr deutet alles darauf hin, dass ein neuer feindlicher Mob und zwei neue Blocks mit dem Update ausgeliefert werden, was tatsächlich recht wenig neuer Content ist.