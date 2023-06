The Lamplighters League: Spiel erscheint im Oktober

Autor:, in / The Lamplighters League

The Lamplighters League von Paradox Interactive und Harebrained Schemes erscheint am 3. Oktober für PC und Xbox Series X|S.

Paradox Interactive und Entwickler Harebrained Schemes gaben bekannt, dass The Lamplighters League and the Tower at the End of the World, das weltumspannende taktische, rundenbasierte Strategiespiel, am 3. Oktober 2023 für PC und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Paradox und Harebrained Schemes haben außerdem die Deluxe Edition enthüllt, die einen zusätzlichen spielbaren Charakter enthält. Vorbestellungen für das Basisspiel sind ab sofort auf Steam, Epic, Xbox und im Microsoft Store möglich.

Mit der Deluxe Edition können die Spieler die mysteriöse Nocturne rekrutieren, eine makabre Spektralphysikerin, die in einer alternativen Dimension gestrandet war und für immer verändert zurückkehrte. Nocturne manipuliert das elektrische Feld ihres Körpers, um ihren Gegnern Schockschaden zuzufügen, während sie gleichzeitig ihren hochmodernen Anzug auflädt, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

„In The Lamplighters League befehligen die Spieler Charaktere, keine Einheiten“, sagt Chris Rogers, Game Director für The Lamplighters League bei Harebrained Schemes. „Ihre Agenten haben einzigartige Fähigkeiten und Upgrades, die es innerhalb der Missionen zu entdecken gilt und die ihnen mächtige Gameplay-Kombinationen ermöglichen. Jeder ihrer Charaktere hat eine dunkle Vergangenheit und seinen eigenen Grund, sich dem Kampf anzuschließen. Einige mögen sich mehr als andere, und das werden die Spieler auf und abseits des Schlachtfelds feststellen.“

The Lamplighters League ist ein originelles Pulp-Abenteuer, das in den 1930er-Jahren spielt und die Spieler vor große Herausforderungen stellt. Sie müssen eine Mischung aus Echtzeit-Infiltration, taktischen rundenbasierten Kämpfen und Team-Management einsetzen, um die Pläne des Banished Court zu vereiteln, einer tyrannischen Sekte, die an der Schwelle zur Weltherrschaft steht. Um den Banished Court zu stoppen, müssen die Spieler:

Die Besten der Schlimmsten rekrutieren: Sie erkunden den Globus, um Geächtete und Ausgestoßene zu rekrutieren, bevor der Banished Court sie einfängt. Die Spieler lernen deren Geschichten und die Welt, in der sie leben kennen, indem Sie sie auf taktische Missionen mitnehmen.

Schmutzig spielen: Jeder Sonderling bringt seinen eigenen Stil in den Kampf ein und verfügt über einzigartige Moves, die das Blatt im Kampf wenden können. Sich ich in Echtzeit an Feinden vorbeischleichen, Nachzügler unbemerkt ausschalten oder die Gruppe strategisch positionieren, um die Oberhand zu gewinnen. Jede Mission bringt dem Team Ressourcen ein und fördert die einzigartigen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere.

Nichts unversucht lassen: Die Spieler erkunden eine Vielzahl aufregender Schauplätze, von Werften über Wüsten bis hin zu städtischen und wilden Dschungeln. Dank der dynamischen Kartenerstellung läuft keine Mission wie die andere ab. Sie analysieren das Schlachtfeld, um zu sehen, welche Feinde, Gegenstände und Deckungsmöglichkeiten sich in der Umgebung befinden, um ihren Angriff zu planen.

