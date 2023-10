The Lamplighters League: Entwickler und Publisher gehen getrennte Wege

Paradox Interactive und Harebrained Schemes – die Entwickler der Shadowrun-Trilogie, von BATTLETECH und The Lamplighters League – haben beschlossen, ihre Wege am 1. Januar 2024 zu trennen.

Die Trennung ist das Ergebnis einer gegenseitigen Vereinbarung, die sich aus den strategischen und kreativen Prioritäten beider Parteien ergibt. Paradox wird Eigentümer von The Lamplighters League und anderen von dem Studio entwickelten Spielen bleiben. Harebrained Schemes wird sich um neue Publishing-, Partnerschafts- und Investitionsmöglichkeiten bemühen.

Charlotta Nilsson, COO von Paradox, sagte: „Paradox hat seine Strategie auf seine Kernnischen innerhalb der Strategie- und Managementspiele mit unendlichen Qualitäten neu ausgerichtet. Wir und die Führung von HBS haben darüber diskutiert, was nach der Veröffentlichung von The Lamplighters League passieren würde, aber ein neues Projekt oder eine Fortsetzung im gleichen Genre entsprach nicht unseren Portfolio-Plänen. Daher glauben wir, dass eine Trennung der beste Weg wäre. Wir sind sehr froh, dass dieses talentierte, begabte Studio die Chance hat, weiterzumachen und können es kaum erwarten, zu sehen, was sie als nächstes machen werden.“