Hazel Sky: Fähigkeiten eines Ingenieurs stehen im Juli auf dem Prüfstand

Auf ein herzergreifendes Abenteuer mit dem jungen Ingenieur Shane, der sich seinem Schicksal und seinen Wünschen stellen muss, schickt euch Publisher Neon Doctrine in Hazel Sky ab dem 20. Juli auf Xbox One.

Im Spiel des Entwicklers Coffee Addict Studio muss er baufällige Flugmaschinen reparieren und springt, klettert, schwingt und rutscht sich dabei durch eine wunderschöne, geheimnisvolle Welt.

Einen Ausblick auf das kommende Abenteuer zeigen wir euch heute im aktuellen Gameplay-Trailer.

Über Hazel Sky

Shane wird auf eine Insel weit weg von zu Hause in die fliegende Stadt Gideon geschickt. Er muss die Prüfungen bestehen und als Ingenieur zurückkehren oder er wird verbannt. Shane und seine Mitstreiterin Erin, eine Ingenieurin in Ausbildung, sind über Funk miteinander verbunden und schließen eine unerlaubte Freundschaft. Eine Freundschaft, die Shanes Sicht auf die Welt verändern wird.

Die Prüfungen sind der ultimative Test, den jeder Ingenieur bestehen muss, bevor er die ehrenvolle Rolle übernimmt. Für Shane sind die Prüfungen sein Schicksal, aber Schicksal und Wunsch stimmen nur selten überein, und in einer Welt, die zwischen geehrten Ingenieuren und geschmähten Künstlern gespalten ist, ist Shane hin- und hergerissen. Die Prüfungen, die Ereignisse in Gideon und eine unwahrscheinliche Romanze erzählen die bittersüße Geschichte von Liebe, Ehrgeiz und einer Gesellschaft, die an der Schwelle zu etwas Neuem steht.