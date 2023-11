Headbangers: Rhythm Royale: Minispiele mit rhythmischen Herausforderungen

In diesem Gameplay-Video könnt ihr euch Spielszenen aus Headbangers: Rhythm Royale auf der Xbox Series X anschauen. Das Spiel ist im Xbox Game Pass enthalten.

Schlüpft in Headbangers: Rhythm Royale in die Rolle einer Taube und stellt euch rhythmische Herausforderungen. Über vier Runden werdet ihr und 29 andere Spieler, euch in musikalische Minispiele messen müssen, um die nächste Runde zu erreichen.

Seit ihr in der letzten Runde die schnellste Taube gewinnt ihr das Spiel. Insgesamt gibt es bei Headbangers: Rhythm Royale 23 musikalische Minispiele.

Headbangers: Rhythm Royale | Gameplay

Headbangers: Rhythm Royale ist für 19,99 EUR im Microsoft Store erhältlich und im Xbox Game Pass enthalten.

