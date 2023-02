Hogwarts Legacy: Lasst euch vom Launch-Trailer verzaubern

In wenigen Tagen können angehende Hexen und Zauberer das Wutschen und Wedeln üben, ihr Fachwissen in Kräuterkunde beweisen und sich in Hogsmeade ein Butterbier gönnen.

Zur Einstimmung auf die Veröffentlichung des Einzelspieler-Rollenspiels Hogwarts Legacy schickt Warner Bros. Games heute den offiziellen Launch-Trailer voraus.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC, am 4. April für Xbox One und PlayStation 4 sowie am 25. Juli für Nintendo Switch.

Vorbestellung im Microsoft Store

Der offizielle Launch-Trailer in 4K: