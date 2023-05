Publisher Rogue Games hat heute angekündigt, dass sein kommendes Survival-Horror-Puzzle-Spiel Homebody am 1. Juni für PC, Xbox One und Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Nintendo Switch erscheinen wird.

Homebody wurde von der YouTube-Sensation GameGrumps entwickelt und ist ein nostalgisches Survival-Horror-Rätselspiel, in dem ihr euch mit alten Freunden zu einem lustigen Wochenende trefft und möglicherweise Auge in Auge mit eurem Untergang endet. Passt auf euch auf, versucht zu überleben und lasst euch nicht umbringen! Das Game spielt in einer unheimlichen, bedrohlichen und doch nostalgischen Atmosphäre, die von einer sich wiederholenden Erzählung untermalt wird, die die Geschichte und das Gameplay vorantreibt und in der Rätsel und die Umgebung mit Rätseln verwoben sind.

Homebody erzählt die Geschichte von Emily und ihren College-Freunden, die sich in einem abgelegenen Mietshaus treffen, um den Perseiden-Meteoritenschauer zu genießen.

Während die Gruppe versucht, die Bande und Freundschaften, die sie einst hatten, wieder aufleben zu lassen, kommen emotionale Wunden zum Vorschein und soziale Ängste lassen Emily sich isoliert und unsicher fühlen – bis der Strom ausfällt und die Gruppe von einem Gefühl der Befreiung überwältigt wird. Als die Dunkelheit hereinbricht, taucht ein mysteriöser Killer auf, der einen nach dem anderen der Freunde tötet.

Emily versucht zu überleben! Helft ihr, einen Ausweg zu finden, oder sie wird für immer in diesem Albtraum gefangen sein. Löst Rätsel, trefft euch wieder mit euren Freunden und gebt nicht auf, aus dem Haus zu entkommen!