Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged: Fünf Modi und Kampagne enthüllt

Der zweite Gameplay-Trailer zu Hot Wheel Unleashed 2: Turbocharged zeigt die fünf neuen Spielmodi des actiongeladenen Rennspiels.

In Elimination sollte der Fuß immer schön auf dem Gaspedal bleiben, denn der Letzte fliegt nach einer Runde raus.

In Drift Master tretet ihr hingegen auch mal auf die Bremse und lasst Gummi auf der Strecke, um die Punktezähler nach oben zu treiben.

Im Trailer sind auch einige Orte zu sehen, an denen die Rennen stattfinden, darunter ein Dino-Museum, eine Tankstelle sowie ein Diner. An diesen Schauplätzen findet auch der Modus Waypoint statt. In diesem freien Modus gilt es, die Checkpoints abzufahren.

Ebenfalls ein freier Modus ohne gradlinige Strecken ist Grab the Gear, wo ihr Boxen einsammeln und abliefern müsste, um zu punkten.

Schließlich geht es im Modus Clash Derby darum, anderen Spielern in einer Arena in die Karre zu fahren und damit Punkte zu machen.

Zum Ende hin wird im Trailer für Hot Wheel Unleashed 2: Turbocharged ein Story-Kampagnenmodus enthüllt, in denen ihr originale Charaktere die Handlung vorantreiben.

Und falls es euch nach mehr Action und abgefahrenen Strecken dürstet, so wird der Streckenbau-Modus euch mit neuen Inhalten aus der Community versorgen.

Hot Wheel Unleashed 2: Turbocharged erscheint am 19. Oktober für Xbox Series X|S und Xbox One. Im Microsoft Store steht das Spiel unlängst zur Vorbestellung bereit.