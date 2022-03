Hyper Light Drifter: Ankündigung zur weltexklusiven Ankündigung

Autor:, in / Hyper Light Drifter

Xplay präsentiert: Hyper Light Drifter und weltexklusive Ankündigung am 31. März auf G4.

Heart Machine, der Entwickler von Hyper Light Drifter und Solar Ash und G4, das Content-Studio und Gaming-Netzwerk, das Creator und Fans vereint, kündigen Xplay präsentiert: Hyper Light Drifter Feier + weltexklusive Ankündigung auf G4s Twitch- und YouTube-Kanälen an.

Die einstündige Veranstaltung wird am Donnerstag, dem 31. März um 19:00 Uhr in einer Spezialfolge von G4s Tentpole-Videospielprogramm Xplay übertragen. Zur Feier von Hyper Light Drifters ursprünglichen Veröffentlichung am 31. März 2016 wird Alx Preston (Gründer von Heart Machine, Creative Design Director und Schöpfer von Hyper Light Drifter) die Geschichte von Heart Machine präsentieren, Hyper Light Drifter mit dem Xplay-Team spielen und eine exklusive Ankündigung machen.

Hyper Light Drifter begann ursprünglich als Kickstarter-Kampagne, wurde am 31. März 2016 veröffentlicht und zu einem gefeierten 2D-Action-RPG auf PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und iOS. Hyper Light Drifter wurde vom preisgekrönten Team Heart Machine entwickelt. Im Spiel übernehmen die Spieler die Rolle eines Drifters, Sammler vergessenen Wissens, verlorener Technologien und zerrütteter Geschichten und müssen ein wildes Land voller Schätze und Blut erkunden, um ein Heilmittel gegen eine unersättliche Krankheit zu finden.

Hyper Light Drifter wird für seine liebevoll animierten Grafiken, seinen Soundtrack und die dunkle, detaillierte Welt gelobt und hat verschiedene Auszeichnungen gewonnen, wie den Excellence in Visual Art Award und Audience Award vom Independent Games Festival in 2016.