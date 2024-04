INDIKA: Neuer Story-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / INDIKA

INDIKA erhält neuen Story-Trailer in Vorbereitung auf den Launch.

Das narrative Arthouse-Adventure INDIKA erzählt die Geschichte einer gleichnamigen Nonne, die mit der Stimme des Teufels in ihrem Inneren kämpft. Das Spiel thematisiert den Prozess der Selbstfindung und die Handlungen von Menschen, die vor innere Widersprüche gestellt werden. INDIKA erscheint im Mai für PC und Konsolen.

Um die Essenz des Spiels noch weiter herauszuarbeiten, haben Entwickler Odd Meter und Publisher 11 bit studios einen neuen Trailer veröffentlicht:

Als sie einen wichtigen Brief ausliefert, muss sich Indika mit den Grundlagen ihres Glaubens auseinandersetzen. Wird sie aus freiem Willen für eine Sache eintreten, die größer ist, als sie selbst?

Diese Ambivalenz hat nicht nur Einfluss auf die Erzählung, sondern auch auf das Leben der Menschen um sie herum. In der Tat – ist es nicht so, dass die inhärente Ungerechtigkeit des Lebens selbst es wert ist, darüber zu reflektieren?

INDIKA ist inspiriert von Virtuosen der Kinowelt wie Lanthimos, Aster und Aronofsky sowie Größen der Literaturgeschichte wie Bulgakow, Dostojewski und Gogol und unterfüttert seine Geschichte mit verstörenden Themen und philosophischen Debatten zwischen seinen Charakteren.

Architekturstile und religiöses Erbe sind detailgetreu nachgebildet und geben die gottesfürchtige Zeit wieder, in der das Spiel angesiedelt ist, ohne dabei zur reinen Kulisse zu verkommen.

„INDIKA zeigt den Tiefgang und die Reife, die Videospiele als Medium mittlerweile erlangt haben“, sagt Rufus Kubica, Product Management Lead bei 11 bit studios. „Das Spiel kombiniert eine fantasievolle Narrative mit schwarzem Humor und taucht dabei ein in die Tiefe menschlicher Emotionen, Spiritualität und die Frage nach dem Wesen der Sünde. INDIKA wird vom Indie-Studio Odd Meter produziert und hinterfragt die Normen der Spieleentwicklung.“ „Der Gegensatz zwischen religiösen Themen und der kargen, verzerrten Landschaft Russlands sowie das ungewöhnliche Duo Indika und Teufel, sorgen für eine eindrucksvolle Erzählung, die sowohl seltsam als auch emotional berührend ist. INDIKA lotet aus, was man von Spielen erwarten kann, und bietet Spielern, die auf der Suche nach einem bedeutsamen und erwachsenen Erlebnis sind, eine unvergessliche Geschichte.“ „Es handelt sich bei INDIKA wirklich um ein Herzensprojekt; unsere Publishing-Abteilung ist Feuer und Flamme dafür.“

Im Kern ist INDIKA ein Third-Person-Adventure, das Erkundigung mit Umgebungsrätseln und einem Hauch Platforming vermischt. Das Spiel erscheint am 2. Mai für PC, später im Monat auch für PS5 und Xbox Series X|S. Ein Teil des Gewinns aus den Verkäufen wird an Kinder gespendet, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind.