Ion Fury: Aftershock Erweiterung verschoben

Die Aftershock Erweiterung zum Ego-Shooter Ion Fury wurde von Voidpoint verschoben.

Auf der offiziellen Steam-Seite hat das Entwickler-Team folgendes Statement veröffentlicht: „Wir arbeiten fleißig an der Aftershock-Erweiterung für Ion Fury und wollten euch ein kleines Update über den Stand der Dinge geben.“

„Leider haben unvorhergesehene Verzögerungen die Veröffentlichung über unsere ursprüngliche Planung hinaus verzögert, aber wir wollen keine Abstriche bei der Qualität machen, um einen bestimmten Termin einzuhalten. Wir benötigen zusätzliche Entwicklungszeit, um den neuen Inhalten den letzten Schliff zu geben und sicherzustellen, dass sie den hohen Standards des Grundspiels entsprechen.“

„Wir wissen, wie sehr sich alle auf Aftershock freuen, und wir wissen eure Geduld zu schätzen, während wir daran arbeiten, die Erweiterung zu einem weiteren unvergesslichen Erlebnis zu machen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch weiterhin an Ion Fury erfreuen und in den kommenden Monaten hier nach weiteren Informationen zu Aftershock Ausschau halten.“

„Im Moment können wir verraten, dass Aftershock 13 komplett neue Level, eine völlig neue Waffe, neue Inventargegenstände und mehrere neue Gegner- und Munitionstypen enthalten wird.“

„Außerdem gibt es den Arrange Mode, ein aufgemotzter Remix der gesamten Originalkampagne mit gespiegelten Levels und modifizierter Feind- und Gegenstandsplatzierung, der die verbesserte Ausrüstung und Feindvielfalt in das Basisspiel einführt. Und schließlich, auf vielfachen Wunsch, fügen wir eine brandneue Fertigkeitsstufe 5 um den Schwierigkeitsgrad für Hardcore-Spieler noch weiter zu erhöhen.“