Killer Instinct: Neuigkeiten in wenigen Stunden möglich

Möglicherweise gibt es in wenigen Stunden spannende Neuigkeiten zu Killer Instinct. Grund zur Annahme ist ein neuer Countdown auf der Website „http://codemystics.com/ki/„. Auf der URL der Website steht „Continue?“ und in knapp 36 Stunden ist der Countdown abgelaufen.

Zuvor hat Code Mystics, ein plattformübergreifender Spielentwickler, der sich für pixelgenaue Wiederbelebungen von Klassikern interessiert, die durch moderne Verbesserungen wie den besten Online-Multiplayer ergänzt werden, folgendes Bild gepostet:

Über das Bild wird ebenfalls schon gerätselt. So sind zwei Killer Instinct-Automaten zu sehen, wobei nur einer mit zwei Spielern und einem Zuschauer besetzt ist. Möglicherweise möchte man so auf Online-Multiplayer und einen Spectator-Modus hinweisen. In jedem Fall darf fleißig spekuliert werden.