Killer Instinct: Iron Galaxy Studios arbeiten an Fortsetzung laut Gerücht

Insider Faizan Shaikh will aus einer Stellenausschreibung der Iron Galaxy Studios für einen neuen Lead Character Artist herauslesen, dass die Entwickler möglicherweise an einem neuen Killer Instinct-Titel arbeiten. In dieser Mitarbeitersuche heißt es, dass das Studio mit einem wertvollen Partner an einem Spiel aus der eigenen AAA-Franchise arbeitet und dieser Partner könnte Xbox sein, so die Vermutung des Insiders.

Iron Galaxy Studios Working on Unannounced Title

– New Job Listing Suggest One Team of Studio Is Collaborating with Valuable Partner on their AAA Franchise

– What If This partner is #Xbox for New Killer Instinct Game@Shpeshal_Nick @bogorad222 @IdleSloth84 @NilOggier @eXtas1stv pic.twitter.com/669hxk2aJE

— Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) January 6, 2022