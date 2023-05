Dieses Jahr im Winter feiert Killer Insinct sein zehnjähriges Bestehen. Das Spiel läuft immer noch auf veralteten Xbox Live Code und die Verantwortlichen haben damit begonnen auf eine modernere Serverinfrastruktur umzuziehen. Dies wird aber einiges an Zeit in Anspruch nehmen, wobei man künftig auf PlayFab setzen wird.

Iron Galaxy gibt bekannt: „In diesem Winter feiert Killer Instinct sein 10-jähriges Bestehen auf Xbox Live. In dieser Zeit haben sich die Xbox-Plattformen und -Dienste ständig weiterentwickelt. Es ist uns gelungen, KI hinter den Kulissen am Laufen zu halten und an viele dieser Veränderungen anzupassen. In den letzten fünf Jahren ist es jedoch schwieriger geworden, mit Problemen umzugehen, die durch die Abhängigkeit der KI von älteren Diensten entstanden sind. Wir haben an Lösungen gearbeitet, um diese Probleme zu lösen. Vielen Dank, dass Sie geduldig waren und uns bei allen Schwierigkeiten unterstützt haben.“

„Wir haben damit begonnen, die alten KI-Dienste auf PlayFab-Dienste zu migrieren, ein Prozess, der sich über die nächsten Monate erstrecken wird. Dabei handelt es sich um ein Quality-of-Life-Update (QOL), das keine neuen Inhalte oder Tuning-Änderungen mit sich bringt: Es stellt sicher, dass das Spiel, das ihr kennt und liebt, weiterhin die bestmögliche Spielerfahrung bietet.“

„Heute haben wir den ersten Migrations-Build für Xbox-Konsolen, Windows PC und Steam gestartet. Hier erfahrt ihr, was euch erwartet, wenn ihr eure aktualisierte KI zum ersten Mal startet: Eure Spielversion wird auf 3.9.30917.1.290283 aktualisiert.“

„Die Ladezeit ist länger als normal (normalerweise 40-60 Sekunden, aber je nach Verbindungsgeschwindigkeit kann es auch Minuten dauern). Möglicherweise wird die Warnung ‚Refreshing DLC Timeout‘ angezeigt. Wir empfehlen euch, „Warten“ zu wählen, damit die Synchronisierung fortgesetzt werden kann.“

„Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, solltet ihr keine Veränderung bemerken. Alle Inhalte, die ihr gekauft oder freigeschaltet habt, sind verfügbar, und der Spielfortschritt bleibt derselbe. Das war’s!“