Bethesda arbeitet weiter fleißig daran, Ghostwire: Tokyo zu verbessern. Das neueste Update bringt eine Leistungsverbesserung für Xbox, eine Kunstgalerie und killt einige Bugs im Spiel.

Die Entwickler verkünden: „Wir haben verschiedene Optimierungen vorgenommen, um die allgemeine Spielleistung zu verbessern, insbesondere auf Xbox-Konsolen. Dazu gehört auch ein HFR-Leistungsgrafikmodus für die Xbox Serie S, der bei Aktivierung zu einem flüssigeren Spielerlebnis führen sollte. Sie finden diese neue Einstellung unter Optionen > Grafik.“

„Im Spider’s Thread Update haben wir eine Kunstgalerie in der Nähe der Shibuya Scramble Crossing hinzugefügt, um die Gewinnerbeiträge unseres Ghostwire: Tokyo Photo Mode Contest. In diesem Update haben wir die unterirdische Galerie um Werke der Konzeptkünstler von Tango Gameworks erweitert, wie z. B. die saisonalen Kunstwerke, die ihr vielleicht schon auf unseren Social Media-Kanälen gesehen habt, und die Konzeptkunst für das Spider’s Thread Update! Freut euch auf die weitere Nutzung dieses Bereichs in der Zukunft!“