Killer Instinct: Update-Neuigkeiten nächste Woche im Stream

Über Änderungen im Prügler Killer Instinct informiert Iron Galaxy nächste Woche in einem Livestream.

In der nächsten Woche steht der zehnte Geburtstag von Kill Instinct an. Entwickler Iron Galaxy nimmt das zum Anlass und kündigt für diesen 22. November einen Entwickler-Stream an, der auf Twitch übertragen wird.

Im Stream plant der Entwickler die Spieler mit den neuesten Informationen zu kommenden Änderungen im Prügelspiel auf Xbox, Windows-PC und Steam zu informieren.

Den Entwickler-Stream könnt ihr am 22. November um 22:00 Uhr auf Twitch mitverfolgen.