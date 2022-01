Ubisoft: Assassin’s Creed Autor Russel Lees verstorben

Wie Darby McDewitt via Twitter bekannt gab, ist der langjährige Autor Russel Lees verstorben. Er war seit 2009 bei Ubisoft und zeichnete sich hauptsächlich verantwortlich für Handlungsstränge zur Assassin’s Creed Reihe, aber auch Far Cry New Dawn und Watch Dogs 2.

Er trug unter anderem zu den Sciropscire- und Oxenefordscire-Bögen und Wrath of the Druids-DLC von AC Valhalla bei, zu AC Origins, zu AC Syndicate mit den Dreadful Crimes-Missionen, zu AC Unity mit Die Pariser Geschichten und Murder Mysteries und schrieb Die Tyrannei von König Washington DLC für Assassin’s Creed 3.

We lost a dear friend and brilliant colleague this week.

Writer and Narrative Designer Russell Lees was a part of the Assassin's Creed and Far Cry families for over a decade.

All who worked with him will attest to his patience, his generosity, his passion, & his bright spirit. pic.twitter.com/pQhAPe4rPQ

— Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) January 6, 2022