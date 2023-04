Kingdom Rush Frontiers: Tower Defense-Spiel veröffentlicht

Ironhide Game Studio geben bekannt, dass Kingdom Rush Frontiers, das süchtig machendste Tower Defense Spiel der Welt, jetzt für 9,99 € auf der Xbox One erhältlich ist.

Xbox-Game-Pass-Besitzer, die den Originaltitel Kingdom Rush für die Xbox One besitzen, erhalten einen 20%igen Preisnachlass auf den Nachfolger.

Größer und böser als je zuvor – Kingdom Rush Frontiers bringt das rasant schnelle, charmante Gameplay zurück, das das Original zu einem preisgekrönten Hit machte.

Xbox-Spieler können jetzt ihre Tower-Defense-Fähigkeiten gegen diese wilden Frontiers beweisen. In Kingdom Rush Frontiers kommandieren Spieler ihre Truppen durch ein episches Abenteuer, in dem sie exotische Länder gegen Drachen, menschenfressende Pflanzen und grässliche Bewohner der Unterwelt verteidigen – und das alles mit auffälligen neuen Türmen, Leveln, Helden und weiteren Goodies, die den Spielern helfen, ihre Feinde zu Brei zu zerquetschen.

Sie wählen zwischen mächtigen Champions und trainieren deren Fähigkeiten. Grenzen müssen verteidigt werden – in diesem legendären Strategiespiel gilt es, die Stellung in Wüsten, Dschungeln und sogar in der Unterwelt zu halten!

Key-Features:

Über 18 Tower-Fähigkeiten: Todesreiter, Pestilenzwolken, oder Meuchelmörder werden Feinde stehlen und zerschmettern

Acht spezialisierte Tower-Upgrades: Mit Armbrustschützen, mächtigen Templern, Geisterbeschwörern und sogar Erdbebenmaschinen werden Feinde aufgeschlitzt, gebrutzelt und zerstampft.

16 legendäre Helden: Spieler wählen zwischen mächtigen Meistern und trainieren deren Fähigkeiten.

Über 40 Gegner mit epischen und einzigartigen Fähigkeiten: Kämpfe gegen Wüstensandwürmer, Stammesschamanen, Nomadenstämme und unterirdische Schrecken.

Über 80 Achievements: Die Suche nach Easter Eggs und epischen Errungenschaften wird die Spieler stundenlang fesseln.

Drei Schwierigkeitsstufen: CLASSIC, IRON und HEROIC werden die taktischen Fähigkeiten des Spielers auf die Probe stellen.

Kingdom Rush Frontiers wurde von mehreren renommierten Publikationen ausgezeichnet, unter anderem mit dem IGN Editor’s Choice Award, Slide To Play’s Must Have, 148 Apps Editor’s Choice, Jay is Games Game of the Year und dem Pocket Gamer Gold Award.