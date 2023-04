Outbreak: Shades of Horror: Neuer Unreal Engine 5-Trailer zum Zombie-Ausbruch

Ein neu veröffentlichter Unreal Engine 5-Trailer zeigt neue Gameplay-Szenen aus dem kommenden Zombie-Titel Outbreak: Shades of Horror.

Im Zombie-Titel Outbreak: Shades of Horror, der sich aktuell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in Entwicklung befindet, erleben Spieler die ersten Stunden eines viralen Zombie-Ausbruchs in der Stadt Cypress Ridge im September 1999.

Als einer der zur Wahl stehenden Bürger, von denen jeder über unterschiedliche Fähigkeiten, Eigenschaften und Handlungssträngen verfügt, gilt es, mit bis zu drei Mitstreitern online oder lokal der Apokalypse zu entkommen.

Wer auf der Suche nach Vorräten oder im Kampf den Untoten zum Opfer fällt, wird selbst zum Zombie und hat fortan das Ziel, seinen ehemaligen Kameraden dasselbe Schicksal zukommen zu lassen.

Jedes Szenario bietet verzweigte Pfade und mehrere Enden. Eine gute Abstimmung zwischen den Teammitgliedern sowie das Treffen der richtigen Entscheidungen sind essenziell für das Überleben der Gruppe.

Einen neuen Einblick in das Gameplay des Zombie-Titels liefert nun der neu veröffentlichte Unreal Engine 5-Trailer zu Outbreak: Shades of Horror.