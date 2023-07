Kino, Serien & TV: Kurzer Clip und Bilder aus der Fallout Serie

Die Dreharbeiten zur Fallout-TV-Serie von Amazon wurden schon im März abgeschlossen. Seitdem warten Fans nicht nur auf einen Trailer, sondern auch auf ein Datum, wann die Serie startet. Schließlich will man sich ja darauf vorbereiten können, falls eine Siedlung eure Hilfe benötigt.

Zwar können wir euch nicht mit einem Trailer dienen, aber mit einem kurzen Clip sowie weiteren Bildern, die durchgesickert sind.

Here are some set photos from Fallout Amazon TV Show pic.twitter.com/fxWGBNpU1f

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) July 29, 2023