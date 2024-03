Kristala: Roadmap für Konsolenrelease geplant

Der von Frauen geführte Spieleentwickler Astral Clocktower Studios gibt heute bekannt, dass sein mit Spannung erwartetes Dark Fantasy ARPG Kristala im Mai im Steam Early Access veröffentlicht wird, bevor es Ende 2024 auf den Markt kommt.

Begleitet von einem brandneuen Trailer erscheint das Katzen-Abenteuer auf Steam nach dem großen Erfolg der Kickstarter-Kampagne, die das 10-fache des ursprünglichen Ziels von 10.000 Dollar erreicht hat.

Das Studio plant, seine Roadmap für weitere Veröffentlichungen auf Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PlayStation 5 im Laufe dieses Jahres bekannt zu geben.

Kristala verbindet nahtlos Elemente von Magie, Stealth und Parkour und versetzt die Spieler in die Welt von Ailur als wilde, katzenähnliche Kriegerin, die mit magischen Kräften ausgestattet ist und die Fähigkeit besitzt, sich die Macht der sechs heiligen Kristale zunutze zu machen.

Gestärkt durch eine breite Palette tödlicher magischer Fähigkeiten, Waffen und katzengepanzerter Rüstungen können die Spieler mit einer Kombination aus heftigen Angriffen, Waffenfähigkeiten und einer explosiven Mischung aus bis zu 16 Zaubersprüchen alles bekämpfen, vom gruseligen „Dalakin“-Krebs bis zum königlichen „Rattenkönig“-Boss.

Die Nutzung der Macht der Edelsteine ist nicht die einzige rockige Note in Kristala. In den weltberühmten Stimmen (und Schreien) aus den Genres Heavy Metal und Deathcore werden viele Fans die epischen Talente ihres Feindes erkennen.

Will Ramos (Lorna Shore), Joe Badolato (Fit for an Autopsy), David Simonich (Signs of the Swarm), Kasey Karlsen (Deadlands), Paxton Grizzle (Brojob) und David Benites (Renesans) haben den Bösewichten von Kristala ihre Stimmen geliehen, um die vielen mutierten Monster zu verkörpern, die im Spiel lauern.

Die Aufgabe des Spielers besteht darin, die Quelle eines schrecklichen Fluchs aufzudecken, der die einst sanftmütigen Kreaturen des Planeten in furchterregende Feinde verwandelt hat. Nur die Härtesten werden das Zeug dazu haben, sich die Macht dieser kostbaren Steine zunutze zu machen, um Ailur zu retten und sich auf dem Weg den hoch angesehenen Raksaka-Kriegern anzuschließen.

Schrödingers Box

Ein Dark-Fantasy-ARPG mit klassischem RPG-Elementen und einer Souls-ähnlichen Atmosphäre, in dem die Spieler katzenartige Fähigkeiten auf dem Feline Skill Tree freischalten und aufleveln können

Begebt euch auf eine epische Reise und meistert die Magie der uralten heiligen Kristalle als wilder Katzenkrieger. Mit herausfordernden Kämpfen, akrobatischen Parkours und Erkundungen, um eine detaillierte Geschichte aufzudecken

Entdeckt die Quelle eines dunklen Fluchs, der die Kreaturen Ailurs zu blutrünstigen Monstern mutieren ließ, und meistert die Magie der Kristals, in der Hoffnung, ein Raksaka-Krieger zu werden – ein mächtiger Beschützer eurer Spezies

Will Ramos (Lorna Shore), Joe Badolato (Fit for an Autopsy), David Simonich (Signs of the Swarm), Kasey Karlsen (Deadlands), Paxton Grizzle (Brojob) und David Benites (Renesans) aus der Welt des Heavy Metal und Deathcore leihen den vielen Gegnern und Bossen in Kristala ihre Stimmen