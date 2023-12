Last Sentinel: Lightspeed LA stellt Debüt-Spiel vor

Autor:, in / Last Sentinel

Lightspeed LA enthüllt das Debüt-Spiel des Studios: Last Sentinel, ein neues AAA-Open-World-Erlebnis in einem futuristischen Tokio.

Lightspeed LA, eine Abteilung der LightSpeed Studios, einem globalen Entwicklungsstudio mit Teams auf der ganzen Welt, das sich auf die Entwicklung von AAA-Titeln mit offener Welt konzentriert, ist stolz darauf, sein erstes Spiel zu präsentieren: Last Sentinel.

Last Sentinel stellt die Protagonistin Hiromi Shoda in den Mittelpunkt und spielt in einer futuristischen Welt, die in den Überresten von Tokio, Japan, angesiedelt ist.

Last Sentinel zeichnet sich durch eine einzigartige Umgebung, Besetzung, Erzählung und Spielerfahrung aus und ist von der schriftlichen, grafischen und theatralischen Geschichte der dystopischen Science-Fiction durchdrungen.

Lightspeed LA ist das aufstrebende Studio unter der Leitung von Steve C. Martin, einem Branchenveteranen mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung bahnbrechender Spiele und der Leitung diverser, globaler Teams. Martin ist bekannt für seine Arbeit an von der Kritik gefeierten und meistverkauften Titeln wie Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 1 und 2, Need for Speed: Underground 1+2, und Bully.

Das Team von Lightspeed LA ist eine globale Entwicklungsgruppe mit umfassender Erfahrung und Expertise, die die Arbeit an führenden AAA-Titeln wie The Last of Us, Jedi: Fallen Order, Uncharted, Grand Theft Auto und God of War.

„Last Sentinel ist unser äußerst ehrgeiziger Debüt-Titel und zeigt die Vision von Lightspeed LA, das Spielerlebnis und die Immersion des Spielers über alles zu stellen“, so Steve C. Martin, General Manager bei Lightspeed LA. „Lightspeed LA konzentriert sich auf einen entwicklergeführten Ansatz, der die Kreativität fördert und originelle, interaktive Erzählkunst liefert, während wir unsere umfangreichen Ressourcen, unsere umfangreiche Erfahrung und unsere hochmodernen Einrichtungen nutzen, um die reichhaltigsten und lohnendsten Erfahrungen für unsere Spieler zu schaffen.“ „LightSpeed Studios ist stolz darauf, Lightspeed LA, das AAA-Spieleentwicklungsstudio, das unabhängig in unserem global koordinierten Modell arbeitet, bei der Entwicklung von Last Sentinel, unserem aufregenden neuen AAA-Open-World-Spiel, zu unterstützen“, sagte Jerry Chen, Präsident von LightSpeed Studios. „Die tiefgreifende Erfahrung, die Last Sentinel mit sich bringt, spiegelt unser Engagement wider, die Grenzen der Innovation in der Spieleindustrie zu verschieben, was Spielefans auf der ganzen Welt fesseln wird.“

Seht euch hier den Last Sentinel-Ankündigungstrailer an: