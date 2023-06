Layers of Fears: Filmischer Story-Trailer zum Horrorspiel

Autor:, in / Layers of Fears

Weniger als eine Woche vor der weltweiten Veröffentlichung von Layers of Fear (2023) haben Bloober Team und Anshar Studios heute auf der Future Games Show einen neuen, filmischen Story-Trailer vorgestellt, der die Geschichte von The Writer zeigt, der kürzlich eingeführten neuen Protagonistin der Serie. Ihre Geschichte ist eine erschütternde Erzählung, die alle Teile der Serie miteinander verbindet.

Der Trailer, der einen mysteriösen Leuchtturm zeigt und auf vergangene Schrecken anspielt, lädt die Spieler dazu ein, einen Blick auf die Schrecken zu werfen, die sie erwarten, wenn das Spiel am 15. Juni für Windows-PCs, Mac und Konsolen der aktuellen Generation erscheint.

Layers of Fear (2023) ist eine Hommage an neue und alte Fans der Serie. Diese Reihe hat Bloober Team dabei geholfen, das Kernziel, qualitativ hochwertige psychologische Horrorspiele zu entwickeln, zu formen, und dieser neue Titel stellt die endgültige Layers of Fear-Erfahrung dar und ist damit das krönende Werk der Reihe.

Piotr Babiano, CEO von Bloober Team, äußerte sich zur bevorstehenden Veröffentlichung des Spiels wie folgt:

„Die offizielle Premiere von Layers of Fear steht vor der Tür, und es ist kein Geheimnis, dass alle bei Bloober Team und Anshar Studios schon lange auf diesen Moment gewartet haben. Wir schließen damit ein wichtiges Kapitel in unserer Geschichte ab und sind sehr am allgemeinen Feedback der Layers of Fear-Community interessiert. Wir hoffen, dass sowohl Fans der Serie als auch neue Spieler die einzigartige Atmosphäre des Spiels genießen und voll und ganz in das Spiel eintauchen werden. Wir wünschen euch viel Spaß, so viel wie wir während des Entwicklungsprozesses hatten!“

Layers of Fear basiert auf der Unreal Engine 5 und unterstützt Ray Tracing, HDR und 4K-Auflösung, um die atemberaubende Grafik und das albtraumhafte Erlebnis so realistisch wie möglich zu gestalten.

Das Spiel wird am 15. Juni 2023 für PC, PS5, Apple Silicon Mac und Xbox Series X|S erscheinen und die Standard Edition, die das Basisspiel enthält, wird zum Preis von $29,99 veröffentlicht.

Die Spieler können auch die Deluxe-Edition für 34,99 US-Dollar erwerben, die ein digitales Artbook und den Soundtrack von Arek Reikowski enthält, der für den Hollywood Music in Media Award nominiert ist und bereits andere hochgelobte Bloober Team-Titel wie Blair Witch, Observer: System Redux und The Medium.

Die Entwickler bieten außerdem einen speziellen, zeitlich begrenzten 30%-Rabatt für die Standard- und Deluxe-Edition von Layers of Fear (2023) an. Dieser Veteranen-Rabatt gilt für alle, die bereits Layers of Fear (2016) oder / und Layers of Fear 2 gekauft haben, und ist vom Tag der Veröffentlichung (15. Juni) bis zum 29. Juni 2023 16:00 UTC gültig. Zusätzlich bietet Bloober Team einen 15%igen Launch-Rabatt an, der eine Woche lang für alle gilt.