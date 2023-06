Layers of Fears: In diesen Wänden lauert etwas Unheimliches

Autor:, in / Layers of Fears

Wandert durch unheimliche Hallen eines alten Hauses im Gameplay-Showcase zum Horrorspiel Layers of Fears.

Nach dem filmischen Story-Trailer zum Horrorspiel Layers of Fears schickt Bloober Team ein weiteres Gameplay-Video voraus, um auf den heutigen Release der Neuinterpretation einzustimmen.

Im Gameplay-Showcase erkunden Spieler noch einmal die verwunschenen Hallen des viktorianischen Herrenhauses, umgeben von einer unheimlichen Präsenz, die in den Schatten lauert. Doch in all dem Dunkeln gibt es einen Lichtschimmer von Hoffnung.