Like a Dragon: Ishin!: Cohh Carnage stößt zur Shinsengumi hinzu

Die Shinsengumi erhält weitere Verstärkung. Cohh Carnage stößt als besondere Gast-Trooper-Karte in Like a Dragon: Ishin! hinzu. Rekrutiert alle sechs besonderen Gäste im „Elite Generals Trooper Card Bundle“, das zum Start kostenlos erhältlich ist!

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und Steam. Wer die Digital Deluxe Edition vorbestellt, erhält sechs DLC-Packs und vier Tage Early Access für das Spiel am 17. Februar.