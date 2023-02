Like a Dragon: Ishin!: Kostenlose Demo verfügbar

Vorgeschmack auf den Samurai-Alltag: Kostenlose Demo für Like a Dragon: Ishin! ab heute für PlayStation, Xbox und PC verfügbar.

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben heute eine kostenlose Demo für Like a Dragon: Ishin! für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (über Steam) veröffentlicht. Xbox- und PlayStation-Spieler, die bis zum 20. März den SEGA-Newsletter abonnieren, erhalten bei Veröffentlichung außerdem Zugriff auf zwei exklusive Waffen im Spiel: das Knochenkauer-Katana und das Wassertropfen-Katana.

Like a Dragon: Ishin! Combat Demo herunterladen

In der Kampf-Demo von Like a Dragon: Ishin! können angehende Samurai zwei actiongeladene Teile des Spiels erleben. Man stellt sich Gegnern im Kiyomizudera und nimmt es danach mit drei Kriegern in Rüstungen auf.

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und Steam.