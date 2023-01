Like a Dragon: Ishin!: Truppenkarten aktivieren Vorteile im Kampf

In Like a Dragon: Ishin! können mit den Truppenkarten im Kampf spezielle Angriffe und weitere Vorteile aktiviert werden.

Wer in Like a Dragon: Ishin! seine Karten richtig ausspielt, der kann sich im Kampf einen Vorteil verschaffen.

So zeigt der neue Trailer zum Spiel, wie ihr neue Höhen mit den Truppenkarten erreicht, die Spezialangriffe, Verstärkungen und neue Fähigkeiten aktivieren.

Schaut euch auch die Minispiele und die Aktivitäten auf dem Bauernhof an, die nach einem harten Kampf Spaß und Entspannung versprechen.

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC.