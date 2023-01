Like a Dragon: Ishin!: SEGA stellt Minispiele zum Zeitvertreib vor

Der neue Trailer bringt kurzweilige Unterhaltung. Eine ganze Reihe witziger Minispiele erwarten euch in Like a Dragon: Ishin!.

In Like a Dragon: Ishin! kehren die beliebten Minispiele zurück und sorgen für schier endlose Unterhaltung.

Verbringt eure freien Stunden mit:

Buyo Dancing

Hühnerrennen

Cho-Han

Schere-Stein-Papier

Angeln

KoiKoi

Karaoke

Oicho-Kabu

Sake Showdown

Udon Shop

Poker

Kanonen Coaching

Sensual Healing

Schaut euch hier den Trailer an und verschafft euch einen ersten Eindruck zu den zahlreichen Minispielen in Like a Dragon: Ishin!:

Like a Dragon: Ishin! ist ab dem 21. Februar 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich.