Like a Dragon: Ishin!: Nyatasha Nyanners als besondere Trooper-Karte

In Like a Dragon: Ishin! schließt sich Nyatasha Nyanners als besondere Trooper-Karte an.

SEGA hat ein weiteres Video zu Like a Dragon: Ishin! veröffentlicht. Darin verkündet man, dass die Musikerin Nyatasha Nyanners sich der Shinsengumi in Form einer besonderen Gast-Trooper-Karte in Like a Dragon an: Ishin! dem Kampf anschließen wird.

Mit der „Essenz der Eroberung“ zaubert Nyatasha die Lebenskraft aus Feinden, um ihre Gesundheit wiederherzustellen.

Das Elite Generals Trooper Card Bundle versammelt kostenlos zum Launch sechs besondere Gäste.

Like a Dragon: Ishin! wird ab dem 21. Februar 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 sowie PC via Windows und Steam erhältlich sein.