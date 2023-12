Lil’ Guardsman: Entwickler sprechen über Humor im Spiel

Das unabhängige Spielestudio Hilltop Studios hat in Zusammenarbeit mit Versus Evil den ersten Teil einer neuen Entwicklertagebuch-Serie mit dem Titel „LOL Guardsman“ veröffentlicht, die sich auf den Humor des kommenden narrativen Deduktions-Adventures Lil‘ Guardsman konzentriert, das Anfang 2024 für PC, Switch, PlayStation und Xbox-Konsolen erscheinen wird.

Die zweiteilige Serie „LOL Guardsman“ beschäftigt sich eingehend mit der Rolle der Komik in diesem Point-and-Click-Adventure. In Teil 1 sprechen Scott Christian, Gründer und Narrative Director, Matt Bernard, Autor und Game Designer, und Jeremy Lapalme, Autor, über die Taktik der Autoren, die Erzählung des Spiels mit Komik zu durchdringen und witzige Dialoge für ein Medium zu schreiben, das normalerweise nicht mit Komik in Verbindung gebracht wird.