Lil’ Guardsman: Ein Besucherführer für The Sprawl

Lil‘ Guardsman erwartet euch mit einem neuen Besucherführer für The Sprawl.

Das unabhängige Spielestudio Hilltop Studios hat in Zusammenarbeit mit Versus Evil weitere Informationen zum kommenden narrativen Deduktions-Adventure Lil‘ Guardsman enthüllt, das in den kommenden Monaten für PC, Switch, PlayStation und Xbox-Konsolen erscheinen wird.

Lil‘ Guardsman versetzt die Spieler in die Rolle eines jungen Mädchens, das ihren Vater, den obersten Schlosswächter, vertritt. Während sie eine Reihe von lustigen und merkwürdigen Gestalten verhört, die versuchen, sich Zutritt zu ihren Stadtmauern zu verschaffen, musst du die wahren Absichten jedes Besuchers durch schlaue Dialoge und einen cleveren Einsatz ihres Werkzeugkastens mit Ermittlungsgegenständen herausfinden.

Dieser neue Blogbeitrag, A Visitor’s Guide to The Sprawl, bietet einen detaillierten Einblick in das Königreich, das unsere junge Heldin beschützen muss. Diese kopfsteingepflasterte Kosmopolis ist die Heimat einer vielfältigen Bevölkerung aus Menschen, Elfen, Goblins und anderen Spezies und ein Hotspot für Handel und Unterhaltung.