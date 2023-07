Lil’ Guardsman: Überblick über die Fraktionen

Das unabhängige Spielestudio Hilltop Studios hat in Zusammenarbeit mit Versus Evil weitere Informationen über sein kommendes narratives Deduktions-Adventure Lil‘ Guardsman enthüllt, das noch in diesem Jahr für PC, Switch, PlayStation und Xbox Series-Konsolen erscheinen wird.

Lil‘ Guardsman versetzt die Spieler in die Rolle eines jungen Mädchens, das ihren Vater, den obersten Wachmann des Schlosses, vertritt. Während sie eine Reihe von lustigen und merkwürdigen Gestalten verhört, die versuchen, sich Zutritt zu ihren Stadtmauern zu verschaffen, müsst ihr die wahren Absichten eines jeden Besuchers durch schlaue Dialoge und einen cleveren Einsatz ihres Werkzeugkastens mit Ermittlungsgegenständen herausfinden.

Ein neuer Blogbeitrag bietet einen Überblick über die Fraktionen, auf die ihr treffen werdet, während ihr den laxen Kinderarbeitsgesetzen des Sprawls zum Opfer fallt. Die derzeitige Herrscherin, Prinzessin Desdemona, ist fast volljährig, und Freier aus zwei benachbarten Nationen wetteifern um ihre Gunst.

Auf der einen Seite steht die Herrscherin des alten, von Kriegerinnen geführten Marvagh-Imperiums, das nach dem Leitsatz „Wenn dein Mann Hunger hat, sollte er sich sein verdammtes Abendessen selbst zubereiten“ gegründet wurde. Sie neigen dazu, ihre Eigentums-, Erbschafts- und Rechtsstreitigkeiten durch Kampf zu lösen. Auf der anderen Seite gibt es das Bergbau-Königreich von Petrard, mit Prinz Finius, einem eigensinnigen Playboy, der sich nur amüsieren will, aber seine Eltern bestehen darauf, dass er heiratet, um ihre königliche Linie zu sichern.

Das sind nicht die einzigen Fraktionen, auf die ihr treffen werdet, denn es gibt auch die Goblin-Befreiungsarmee (GLA), die voller gerechter Wut darüber ist, dass ihr Volk den Sprawl gebaut hat, während die Menschen die Früchte ihrer Arbeit genießen. Es wird gemunkelt, dass die königliche Hochzeit dem derzeitigen Regime zum Verhängnis werden wird.

Es gibt auch die Magiergilde, eine geheimnisvolle und mysteriöse Sorte. Normalerweise sind Magier Einzelgänger, aber manchmal müssen sie sich zusammenschließen, wenn größere Mengen an roher Kraft für ihre Zauber und Experimente benötigt werden. Was könnten sie auch planen?

Über Lil‘ Guardman

Lil‘ Guardsman ist ein narratives Deduktionsspiel, inspiriert vom klassischen Point-and-Click-Genre und der Spielmechanik von Papers, Please. In einer High-Fantasy-Welt mit der komödiantischen Sensibilität von Monkey Island und anderen Lucasarts-Adventure-Klassikern aus den 90ern muss Lil schwierige Entscheidungen treffen, wenn sie entscheidet, wen sie in ihr Schloss einlässt. Das kann schwerwiegende Folgen haben, also müsst ihr eure Fähigkeiten geschickt einsetzen, um Massenverschwörungen aufzudecken und euer Schloss und eure Familie vor hinterhältigen Eindringlingen zu schützen.