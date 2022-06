Lumote: The Mastermote Chronicles: Accolades-Trailer feiert 3D-Puzzle-Platformer

In einem neuen Accolade-Trailer wird der Accolade-Trailer feiert 3D-Puzzle-Platformer Lumote: The Mastermote Chronicles gefeiert.

Publisher Wired Productions und Entwickler Luminawesome Games Ltd. sind stolz darauf, den wunderschönen 3D-Puzzle-Platformer Lumote: The Mastermote Chronicles, mit einem brandneuen Accolades-Trailer zu feiern.

Lumote: The Mastermote Chronicles lässt die Spieler durch die großen Tiefen watscheln, hüpfen und springen – eine Unterwasserwelt voller Motes, biolumineszierende Kreaturen, die ihr Leben tief in der Bioverse verbringen und von den Rhythmen einer elektronischen Klanglandschaft leben.

Nach der Veröffentlichung am 21. April während der PAX East 2022, wo Lumote der Star der Show war, wurde das Abenteuer von AltChar als „frischer Wind“ und von Game Tyrant als „ein Juwel für Puzzle-Spieler“ bezeichnet. Mit glühenden Kritiken wurde Lumote: The Mastermote Chronicles von Kritikern und Spielern gleichermaßen positiv aufgenommen.

Lumote wurde in der originalen rEngine als leidenschaftliches Projekt der Entwickler entwickelt, die an Sleeping Dogs, LittleBigPlanet Karting und Need For Speed: Underground gearbeitet haben. Lumote: The Mastermote Chronicles wurde ein „Platin-Award“ verliehen. Mit einer Wertung von „84“ auf Metacritic und 97 % positiven Bewertungen auf Steam lobten die Kritiker den Titel für seine entspannende Atmosphäre, die lebendige Ästhetik und das hervorragende Rätseldesign.

Wie hat euch Lumote gefallen?