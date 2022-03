Lumote: The Mastermote Chronicles: Verschiebung auf April bestätigt

Publisher Wired Productions und Entwickler Luminawesome Games Ltd. geben bekannt, dass der Puzzle-Plattformer Lumote: The Mastermote Chronicles nun am 21. April für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird, wobei Lumote in nicht allzu ferner Zukunft auch für Google Stadia erscheinen soll.

Die zusätzliche Entwicklungszeit ermöglicht den letzten Feinschliff, um sicherzustellen, dass das Spiel bei der Veröffentlichung super matschig und extra biolumineszent ist.

Lumote: The Mastermote Chronicles lässt die Spieler durch die Great Depths matschen, hüpfen und springen – eine Unterwasserwelt voller Motes, biolumineszierende Kreaturen, die ihr Leben tief in der Bioverse verbringen und von den Rhythmen einer elektronischen Klanglandschaft leben. Das Spiel ist eine Erweiterung des Early-Access-PC-Spiels Lumote und bietet eine vollständige Version der von der Kritik gefeierten Version mit zusätzlicher Story, einer völlig neuen Spielwelt und einer neuen Ebene von Herausforderungen, Rätseln und Sammelobjekten.