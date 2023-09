Luna Abyss: Umfangreicher Blick hinter die Kulissen

Autor:, in / Luna Abyss

Bonsai Collective hat heute den Deckel zu einem brandneuen „Behind the Scenes“-Showcase gelüftet, der den Soundtrack zum kommenden erzählerischen First-Person-Action-Adventure Luna Abyss detailliert vorstellt.

Der neue Videospot gibt sowohl einen detaillierten Einblick in den Aufnahmeprozess direkt in den Air Studios in London – mit dem Chor London Voices – als auch ein überschwängliches Interview mit dem Komponisten von Luna Abyss, David Housden, der sowohl über seinen Prozess als auch über seine Beziehung zum Entwicklerteam spricht.

„Mir wurden schon sehr früh einige Arbeiten des Art Directors zugeschickt, und ich konnte beim Anblick einiger der von ihm geschaffenen Umgebungen hören, wie sich in meinem Kopf Notizen bildeten“, sagt Housden im Video. „Eine ebenso große Inspiration für mich ist die kreative Beziehung, die ich mit [Creative Director] Benni Hill bei diesem Projekt habe. Seine Art, mit Worten umzugehen und die Geschichten, die er erschafft, inspirieren mich in kreativer Hinsicht so sehr, dass sich die Musik gewissermaßen von selbst schreibt – so etwas kommt selten vor.“

Das Video wurde für das Online-Musikfestival Save & Sound produziert. Das Non-Profit-Event, das zwischen dem 11. und 14. September auf Steam stattfindet, bietet exklusive Inhalte, darunter Demos, Rabatte und Originalinhalte von fast 200 Spielen.