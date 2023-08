Luna Abyss: Hauptcharaktere im Trailer enthüllt

Während das kommende erzählerische First-Person-Action-Adventure Luna Abyss zum ersten Mal in Deutschland erscheint, präsentiert das Entwicklerstudio Bonsai Collective einen brandneuen Trailer, in dem die beiden Hauptcharaktere „Aylin“ und „Fawkes“ vorgestellt werden.

Der noch nie zuvor gezeigte Clip beleuchtet die Rolle der beiden Charaktere in der Geschichte des Spiels. Aylin dient dem Spieler als Wegweiser, wenn er die verschiedenen Umgebungen im Herzen von Luna Abyss durchquert. Wie die Spieler feststellen werden, ist es die Aufgabe derjenigen, die sich in den Luna-Abgrund begeben, die Geheimnisse des nachgeahmten Mondes, der sich in einen Gefängnisplaneten verwandelt hat, sowie den Abgrund in seinen Tiefen aufzudecken.

Aylin, die als Gouverneurin der Blutmond-Strafkolonie fungiert, ist eure wichtigste Begleiterin, wenn ihr eure Zelle verlasst. Auf Anweisung des mysteriösen Allvaters ist es ihr oberstes Gebot, den Pfadfindern unter ihrer Obhut zu helfen und sie zu unterstützen, obwohl ihr etwas lückenhaftes Verständnis der Menschen sie gelegentlich zu fragwürdigen Entscheidungen verleitet.

Der Trailer zeigt auch den Hauptdarsteller des Spiels, den Gefangenen Fawkes, der auf dem Blutmond inhaftiert ist, weil er die charakteristischen roten Augen der Markierten verkörpert. Allein, verängstigt und Tausende von Meilen von zu Hause entfernt, will Fawkes nur seine Strafe überleben, aber der Abyss birgt viele Geheimnisse, und unvorsichtige Pfadfinder können Dinge entdecken, die man besser in Ruhe lässt.

„Die Geschichte ist ein wichtiger Teil des Luna Abyss-Erlebnisses, das Bonsai Collective entwickelt hat. Deshalb ist es großartig, dass wir sie in diesem brandneuen Trailer endlich in den Mittelpunkt stellen können“, sagt Benni Hill, Creative Director bei Bonsai Collective. „Wir können es kaum erwarten, das Spiel auf der Gamescom noch mehr Kollegen zu zeigen.“

Luna Abyss wird enthalten:

Buried Mystery: Entdeckt die Geheimnisse des mimischen Mondes und den Abgrund in seinen Tiefen. Begegnet den Überbleibseln des Untergangs der Kolonie und entdeckt eure Rolle in dieser untergegangenen Welt. Lernt alle Geheimnisse kennen, die der Abgrund zu bieten hat.

Verlassene Abgründe: Sprintet, springt und rennt euch euren Weg durch diese brutalistische Alien-Megastruktur. Erlebt flüssiges First-Person-Platforming, während ihr durch Luna und die Tiefen des Abgrunds reist.

High-OctaneCombat: Überlebt tödliche Kämpfe mit verderbten Seelen und verdrehten kosmischen Schrecken. Meistert eure Waffen und trefft blitzschnelle Entscheidungen in rasanten, explosiven Kugelkämpfen.

Luna Abyss wird von einem kleinen Team von 16 Entwicklern entwickelt, die sich für den Aufbau von Welten, das Erzählen von Geschichten und klassische Videospiele begeistern. Bonsai Collective setzt sich mit ganzem Herzen für die Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens innerhalb des Studios ein und ist stolz darauf, einen Raum zu schaffen, in dem sich das Team in seiner Haut, seiner Identität, seinem Glauben, seinen Werten und seiner Kultur sicher und geborgen fühlt.

Luna Abyss befindet sich derzeit für PC und Konsole in Entwicklung. Eine kostenlose Demo steht derzeit für einen begrenzten Zeitraum auf Steam zum Download bereit.