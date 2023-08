Xbox Series S: Konsole wird nicht fallengelassen sagt Phil Spencer

Ob die Xbox Series S die Xbox Series X ausbremst, wurde schon des Öfteren von Entwicklern und Gamern diskutiert. Bislang ist es Pflicht der Entwickler, Spiele auch für das S-Modell kompatibel zu machen. Manche Entwickler seien dabei der Ansicht, die S würde einiges an Potential in der aktuellen Generation einschränken.

Ein aktuelles Beispiel ist Baldurs Gate 3. Das Rollenspiel von Larian Studios brachte Probleme beim Splitscreen auf der Xbox Series S, wodurch sich die Veröffentlichung auch auf Xbox Series X verschiebe. Doch man habe sich mittlerweile mit Phil Spencer auf eine Lösung geeignet, damit Baldurs Gate 3 doch noch in diesem Jahr erscheinen kann.

Auf die Thematik mit Parität beider Xbox Series-Konsolen sowie dem Thema Baldurs Gate, ging Spencer in einem Interview vom Mittwoch ein.

Zu Eurogamer sagte Spencer: „Speziell bei der S-Version haben wir die Box so gestaltet, dass sie Ähnlichkeiten mit der X-Version aufweist, aber auch klare Stellen, an denen wir eine andere Leistung anstreben. Ich habe mich heute mit ihnen getroffen, um darüber zu sprechen, und ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden werden und wir werden daraus lernen.“

„Ich sehe keine Welt, in der wir die S fallen lassen. Was die Parität angeht, glaube ich nicht, dass ihr von uns oder Larian gehört habt, dass es um Parität geht. Ich denke, es geht eher darum, dass die Community darüber spricht. Es gibt Features, die heute auf X ausgeliefert werden, die auf S nicht verfügbar sind, sogar in unseren eigenen Spielen, wie Raytracing, das auf X funktioniert, aber nicht auf S in bestimmten Spielen. Ein S-Kunde, der etwa die Hälfte des Preises eines X-Kunden bezahlt hat, weiß also, dass es nicht auf die gleiche Weise läuft.“

„Ich möchte sicherstellen, dass die Spiele auf beiden Plattformen verfügbar sind, das ist unsere Aufgabe als Plattformbetreiber und wir sind mit unseren Partnern dazu verpflichtet. Und ich denke, wir werden das mit Larian erreichen. Ich bin also nicht übermäßig besorgt darüber, aber wir haben dadurch einiges gelernt,“ so Spencer weiter.

„Einen Einstiegspreis für Konsolen zu haben, der unter 300 Dollar liegt, ist eine gute Sache für die Industrie. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Switch in der Lage war, das zu tun, in Bezug auf die traditionellen Plug-in-my-Television-Konsolen. Ich denke, es ist wichtig. Also sind wir engagiert.“