Xbox Series X: UK-Verkäufe um 76 % dank Starfield gestiegen

Der Verkauf der Xbox Series X|S stieg durch den Launch von Starfield in Großbritannien um 76 %.

Über einen Anstieg bei den Hardware-Verkäufen in Großbritannien kann sich Microsoft durch den Launch von Starfield freuen.

So erlebten Xbox Series X und Xbox Series S in den 7 Tagen bis zum Ende des 2. September einen Anstieg der Verkäufe um 76 %, wenn man sie mit der Vorwoche vergleicht. Laut GfK war es die stärkste Woche für die Microsoft-Hardware in Großbritannien. Die darauffolgende Woche wurde zur Zweitbesten.

Die Einführung der neuen 1TB-Modells der Xbox Series S ist zum Teil mit für den Erfolg verantwortlich. Sie machte 24 % aller verkauften Xbox-Konsolen aus.

Durch das Premium-Upgrade/Edition für Starfield, welche einen Vorabzugang zum Rollenspiel von Bethesda Game Studios ermöglichte, stiegen die Verkaufszahlen für das Modell Xbox Series X bis zum 2. September um 46 %.

Dorian Bloch von der GfK sagte: „Es ist derzeit die beste Woche in diesem Jahr für die Serie X. Und die darauffolgende Woche [die am 9. September endet] ist die viertbeste für die X. Dazwischen liegen die Woche eins und die Woche sechs, die zu Beginn des Jahres ein Ausreißer waren.“