Madden NFL 24: Madden Bowl zum Super Bowl LVIII

EA SPORTS kündigt Madden Bowl zum Super Bowl LVIII in Las Vegas an.

EA SPORTS Madden NFL kündigt an, dass am 9. Februar in Las Vegas im House of Blues, zur Feier des Super Bowl LVIII, das EA SPORTS The Madden Bowl-Event stattfindet.

Das Event wird ebenfalls der Abschluss der meistgespielten Madden NFL Championship Series aller Zeiten sein. Vor Ort wird es verschiedenste Auftritte von bekannten Persönlichkeiten der Musikwelt geben.

Mit dabei sind der GRAMMY-nominierte und mit Platin ausgezeichnete Künstler BRELAND, der 6-fache GRAMMY-Gewinner und Rapper Big Boi, der von Special Guest und GRAMMY-Gewinner Killer Mike begleitet wird, sowie die 4-fachen GRAMMY-Gewinner und Rock and Roll Hall of Famer, Green Day.

„Der Super Bowl ist ein Moment, in dem die Welt zusammenkommt, um Football zu feiern, und wir lieben es, gemeinsam mit unseren Fans, unseren Partnern bei der NFL und allen, die diesen Sport lieben, Teil davon zu sein“, so Andrea Hopelain, GM & SVP of Publishing bei EA SPORTS.

Zusätzlich zu den Auftritten der Künstlern wird der EA SPORTS Madden Bowl das große Finale der Madden NFL 24 Championship Series vor einem Live-Publikum veranstalten, bei dem zwei der weltbesten Spieler nach Las Vegas reisen werden und um ihren Anteil am Preispool von 1 Million Dollar und den Titel des Ultimate Madden Bowl-Champions zu kämpfen.

Fans auf der ganzen Welt können den Ultimate Madden Bowl in der Nacht vom 9. zum 10. Februar 2024 um 03:30 Uhr auf Twitch und YouTube verfolgen.

Während der gesamten Super Bowl-Woche werden EA SPORTS und Madden NFL den Football-Fans in Las Vegas und auf der ganzen Welt noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre Fangemeinde durch Events, Community-Aktivierungen, Auftritte von Sportlern und digitale Inhalte innerhalb und außerhalb des Spiels zu feiern. Weitere Details zu den Events werden in den nächsten Tagen folgen.

Madden NFL 24 wurde in Orlando, Florida und Madrid von EA Tiburon entwickelt und ist weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (EA app für Windows, Origin, Steam und den Epic Games Store) erhältlich.