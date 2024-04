MAFIA IV: Ankündigung schon in wenigen Wochen?

Autor:, in / MAFIA IV

Schon seit 2022 befindet sich ein neuer Teil der Mafia-Reihe in der Mache. Wie auch schon bei Mafia III, wird Hangar 13 für die Entwicklung erneut zuständig sein.

Im letzten Jahr befand sich das Projekt noch in der Vorproduktion. Wie es um den Stand des Spiels aktuell bestellt ist, das weiß niemand.

Ungeachtet des Fortschritts könnte es schon bald eine offizielle Ankündigung zu Mafia IV geben.

Der bekannte Leaker Kurakasis behauptet, dass Take Two Interactive, der Mutterkonzern von Publisher 2K Games, vor ein paar Tagen mit den Vorbereitungen für eine Ankündigung zur Mafia-Spielreihe begonnen hat.

Wann aber eine Ankündigung passieren soll, das konnte der Leaker nicht sagen. Vergleicht man das Vorgehen aber mit dem Spiel Judas, so könnte es in 3-4 Wochen bereits so weit sein.

Der passende Rahmen für die Enthüllung von Mafia IV wäre ein PlayStation Showcase bzw. State of Play, die angeblich im Mai stattfinden soll.