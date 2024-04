Showcase 2024: PlayStation plant angeblich ein Event im Mai

Spieler auf PlayStation könnten im nächsten Monat Neuigkeiten zu Spielen für ihre Konsole erhalten. Angeblich findet im Mai ein PlayStation Showcase oder ein State of Play statt.

Jeff Grubb von Giant Bomb habe mehrfach gehört, dass eines von beiden stattfinden wird. Es wird davon ausgegangen, dass Konami mit Silent Hill 2 Remake dann vertreten sein wird.

Grubb sagte: „Ich habe gehört, dass es nächsten Monat, im Mai, eine PlayStation-Veranstaltung geben wird, entweder ein State of Play oder ein Showcase, also wird das Spiel wahrscheinlich dabei sein.“

„Ich habe sowohl von einem Showcase als auch von der State of Play gehört. Es sieht so aus, als würde es eher in Richtung Showcase gehen, es liegt definitiv in dem Zeitrahmen, in dem sie letztes Jahr den Showcase gemacht haben“, fügte er hinzu.