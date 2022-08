MAFIA IV: Spiel noch Jahre entfernt laut Entwickler

Autor:, in / MAFIA IV

Im August ist es zwei Jahrzehnte her, seit Mafia: The City of Lost Heaven für den PC erschien und der Franchise ihren Weg ebnete.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Mafia-Spielreihe kündigte 2K Games auch die Entwicklung eines weiteren Teils an.

Dazu gab es auf der offiziellen Seite ein ausführliches Interview mit den Entwicklern von Hangar-13, die auf die vergangenen 20 Jahre und die Spiele zurückblickten.

Während General Manager Roman Hladík die Arbeit an einem weiteren Spiel bestätigte, müssen sich Fans aber auf eine längere Wartezeit einstellen. Denn laut Hladík habe die Entwicklung zu Mafia IV erst begonnen und die Veröffentlichung liegt noch Jahre in der Zukunft.