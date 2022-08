Maki: Paw of Fury: Flauschiger Arcade-Fighter erscheint für Xbox

Maki: Paw of Fury, der klassischer Arcade-Fighter, wird nächstes Jahr für PC, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation erscheinen!

Maki: Paw of Fury – winzig, flauschig, und… tödlich trainiert! Eure Liebe wurde von einem mysteriösen Bösewicht entführt. Doch euer ganzes Leben lang seid ihr darauf vorbereitet gewesen, das Böse in allen Formen zu besiegen. Dieses Mal wird es also nicht anders sein.

Ihr spielt einen süßen kleinen Fuchs – Maki. Lasst euch nicht von seiner Niedlichkeit täuschen, er hat die Künste von Tsume no Ken studiert und ist ein ausgezeichneter Kämpfer! Er muss nun seinen Freund aus den Händen des bösen Mapu retten.

Dabei hilft ihm nicht nur die Kraft seiner Fäuste, sondern auch sein Lieblingsgericht… die Waffe. Thunfisch. Übt eure Fähigkeiten und Bewegungen im Dojo und seid bereit, schwierige Bosse zu besiegen. Dies ist die Zeit… KÄMPFEN!

KEY FEATURES

Gutes, altes Gameplay im Retro-Stil

Schöne Grafik und stimmungsvolle Musik

Mehr als 15 Arten von Gegnern zum Kämpfen

Niedliche spielbare Charaktere: Maki und Tincho

THUNFISCH ALS MÄCHTIGE WAFFE