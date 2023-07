Marathon: Halo Infinites Lead Multiplayer Designer an Bord

Wie Andrew Witts per Twitter selbst mitteilte, arbeitet er nun für Bungie. Der ehemalige Multiplayer-Boss für Halo Infinite gab am 15. Juli an, seine erste Arbeitswoche bei Bungie hinter sich gebracht zu haben. Dort arbeite er als Gameplay Design Director an Marathon.

Bungie kündigte den PvPvE-Shooter im Mai während des PlayStation Showcase an, teilte aber im selben Zuge mit, dass sich das Spiel noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinde.

Witts wirkte zuletzt als Lead Multiplayer Designer für 343 Industries an Halo Infinite mit. Zuvor war er etwa mit LawBreakers und Rainbow Six Siege betraut. Marathon erscheint nicht nur für die PS5, sondern auch für den PC und natürlich die Xbox Series X|S.