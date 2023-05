Marathon: Keine Kampagne, erzählt aber dennoch eine Story

Bungie mit der Ankündigung seines kommenden Spiels Marathon einen nächsten Schritt in seiner Weiterentwicklung zu einem Multi-Game-Studio gemacht. Marathon wird ein neuer Sci-Fi-Extraction-Shooter und das erste komplett neue Projekt des Studios seit mehr als einem Jahrzehnt.

Marathon befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, mit vollem Cross-Save- und Cross-Play-Modus. Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Parallel zur Ankündigung hat Bungie den ersten CGI-Trailer für das Spiel veröffentlicht, den wir euch bereits präsentiert haben. Er zeigt einen ersten Blick auf die Welt von Marathon und die Charaktere – im Spiel als „Läufer“ bekannt – sowie den markanten visuellen Stil des Spiels.

In Marathon, einem PvP-Extraction-Shooter, der auf dem mysteriösen Planeten Tau Ceti IV spielt, schlüpfen die Spielenden in die Körper von kybernetischen Söldnern – den Läufern –, die für das Überleben in der rauen Umgebung des Planeten geschaffen wurden.

Sie erforschen dabei die verlorene Kolonie, die auf der Oberfläche von Tau Ceti IV lebte. Die Läufer sind allein oder in Dreier-Crews unterwegs und sind auf der Suche nach mysteriösen außerirdischen Artefakten, wertvoller Beute und neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen, die sie ihrer Sammlung hinzufügen können.

„Marathon ist der Beginn einer unglaublichen Reise für Bungie – einer Reise, die von der legendären Geschichte unseres Studios inspiriert ist und die uns wagemutig in die Zukunft führen wird“, sagte Marathon General Manager Scott Taylor. „Wir nehmen all die Erkenntnisse, die wir in mehr als 30 Jahren bei der Entwicklung fantastischer Welten und innovativer PvP-Erfahrungen gewonnen haben, und packen sie in ein Spiel, das so aussieht, klingt und sich so spielt, wie kein anderes, das Bungie je gemacht hat.“

„Sogar in dieser Entwicklungsphase ist es unglaublich, bei Bungie die Kreativität und Begeisterung rund um das Spiel zu beobachten“, so Marathon Game Director Christopher Barrett. „Das Team ist entschlossen, ein PvP-Spielerlebnis voller Spannung und Nervenkitzel zu entwickeln, das in einer dynamischen und erzählerisch vielfältigen Online-Welt stattfindet, in der die Handlungen der Spieler:innen Auswirkungen auf jede Saison haben.“

Christopher Barrett gab weiter bekannt: „Marathon ist von Anfang an als PvP-Spiel konzipiert und wird keine Einzelspielerkampagne haben.“

„Stattdessen schaffen wir mit dem PvP-Erlebnis als Grundlage Möglichkeiten, dass sich spielergesteuerte Geschichten entfalten, die in die übergreifende Spielerzählung integriert sind. Wir bauen eine Welt voller beständiger, sich entwickelnder Zonen, in denen die Spieler mit jedem Lauf ihre eigene Reise erschaffen.

„Wir wollen den Spielern die Möglichkeit geben, diese persistenten Zonen und damit die gesamte Welt zu beeinflussen. Man stelle sich zum Beispiel vor, dass eine Mannschaft ein bisher unentdecktes Artefakt entdeckt, das, wenn es aktiviert wird, einen neuen Bereich auf der Karte für alle Spieler öffnet, den sie erkunden können.

„Im Grunde genommen erschaffen wir ein Spiel, in dem die Handlungen der Spieler mit jeder neuen Saison Auswirkungen auf die Welt und die Spieler haben können.“