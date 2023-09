MechWarrior 5: Clans: Mech-Sim erhält überraschende Fortsetzung

Die Mech-Simulation MechWarrior 5: Mercenaries erschien im Mai 2021 für die Xbox, mit der ihr euch ebenso in die Mech-Kriege der Zukunft stürzen dürft. Derzeit könnt ihr die Simulation kostenlos über den Xbox Game Pass installieren, um euch in die spannenden Gefechte zu werfen.

Nach nunmehr fast vier Jahren, ursprünglich erschien MechWarrior 5: Mercenaries 2019 für den PC, kündigt Piranha Games jetzt eine Fortsetzung der Simulation an. In MechWarrior 5: Clans werdet ihr in das Jahr 3050 befördert, in dem euer Alter-Ego Platz in einer Gruppe von Anfängerpiloten findet, der zusammen mit vier anderen Piloten zu einer Elite-Truppe ausgebildet werden soll.

Vom Zeitpunkt her befindet ihr euch in der bekannten Clan-Invasion, die gerade in den Büchern des Franchise eine zentrale Rolle spielt. MechWarrior 5: Clans konzentriert sich dabei auf einen festen Geschichtsfaden, den ihr in einer linearen Kampagne erleben dürft. Dabei begleitet ihr euer Alter-Ego und seine Truppe im Clan Smoke Jaguar.

Das Spiel wird sich dabei auf das simulationslastige Gameplay von MechWarrior 5: Mercenaries fokussieren. So erhaltet ihr wieder die Möglichkeit, euren Mech nach euren Wünschen anzupassen. Ebenfalls erhaltet ihr ein neues Fortschritts- und Anpassungssystem, mit dem ihr in eurem Mech-Labor an neuen Teilen tüfteln dürft.

MechWarrior 5: Clans soll 2024 erscheinen, eine Veröffentlichung ist für PC, Xbox sowie der PlayStation geplant. Ob das Spiel erneut Teil des Xbox Game Pass sein wird, ist bislang nicht bekannt.