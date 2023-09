Cyberpunk 2077: Das Making-Of von 89.7 Growl FM

Autor:, in / Cyberpunk 2077

In einem neuen Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Video gibt es jetzt das Making-Of von 89.7 Growl FM zu sehen.

Schaut euch hier ein neues Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Making-Of zu 89.7 Growl FM an. Ihr wollt mehr? Dann hört euch in dieser Xbox News den Phantom Liberty Soundtrack an. Die neuen Radiosender sind Teil von Update 2.0.