Xbox Game Studios: Microsoft wollte Nintendo und WB Games

Microsoft war an einer Übernahme von Warner Bros. Games und Nintendo interessiert, wie aus einer internen Mitteilung hervorgeht.

Nicht nur Microsofts zukünftige Konsolenpläne, sondern auch interne Mails, die verschiedene Kaufabsichten zeigen, wurden im Rahmen der Verhandlungen mit der FTC bekannt. So war man im Jahr 2020 nicht nur an ZeniMax, sondern auch an Warner Bros. Games interessiert.

Allerdings zeigte man sich in dem E-Mail-Verkehr bereits skeptisch. Denn auch wenn Warner Bros. Games an verschiedenen Superhelden-Marken arbeitet, würde man nicht automatisch die Markenrechte übernehmen. Aus diesem Grund scheint man sich dann doch für die Übernahme von ZeniMax entschieden zu haben. Durch diese Akquisition konnte das eigene Produktportfolio um viele Schlüsselmarken erweitert werden.

Zudem sei es Phil Spencers größter Wunsch, Nintendo zu übernehmen, geht aus der internen Kommunikation hervor. Er bezeichnet dies jedoch als ein längerfristiges Projekt. Er wolle die Japaner davon überzeugen, dass ihre Spiele auch auf anderen Plattformen funktionieren könnten. Vor 22 Jahren hat man es schon einmal versucht, aber da hat sich Nintendo nur kaputt gelacht.